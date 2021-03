Ação policial apreende uma tonelada de drogas dentro de botijas de gás no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Após receberem denúncias informando que entorpecentes estavam sendo transportados dentro de botijas de gás, agentes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) realizaram a apreensão de uma tonelada de entorpecentes. A ação “Pronta Resposta” ocorreu na tarde de quinta-feira (25/03), em um porto localizado no bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus. As drogas foram encontradas em botijas de gás, gerador de energia e tonéis de óleo, que estavam em uma balsa com destino à capital amazonense.



O secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, a delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, e o chefe de Estado Maior da Polícia Militar, coronel Dias Figueiredo, realizaram coletiva de imprensa para detalhar a ação, nesta sexta-feira (26/03).

A ação policial contou com a Polícia Militar, com participação de policiais da Companhia Independente de Operações com Cães (Cipcães) e de alunos soldados, e da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.



Durante a abordagem, três homens responsáveis pela droga, de 23, 33 e 45 anos, foram presos. A operação para retirar todo o material ilícito deve levar, pelo menos, uma semana. Policiais militares da Cipcães e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas participam da ação.

Segundo o coronel Louismar Bonates, a balsa com os entorpecentes vinha sendo monitorada. “Essa droga já vinha sendo acompanhada no trabalho de investigação. Essa droga saiu de Tabatinga. Foi um trabalho excelente das polícias. Ela vinha acondicionada em botijões de gás e tonéis de óleo, material que seria reciclado. Esse trabalho deve demorar alguns dias, pois são muitos botijões para vistoriar”, informou.



De acordo com os agentes, na noite da última quarta-feira (24/03) foi recebida uma denúncia informando sobre uma balsa que transportava aproximadamente 16 mil botijas de gás, sendo 48 delas com drogas escondidas. Os policiais montaram campana e na tarde de quinta-feira, flagraram a balsa chegando ao local. Foi apreendida uma tonelada de drogas entre skunk, cocaína, pasta base de cocaína e oxi.

O material apreendido e os homens detidos foram encaminhados ao Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil, onde prestaram depoimento. O material apreendido foi levado ao Instituto de Criminalística (IC) onde passará por perícia.



‘Pronta Resposta’ – O secretário de Segurança disse ainda que a SSP implantou a ação “Pronta Resposta” para apurar as denúncias oriundas do 181 e do site da SSP, no www.ssp.am.gov.br.

“Nós criamos agora um serviço de pronta resposta. Você liga para o 181, ou denúncia no site da SSP, e nós enviamos a polícia, dando um retorno imediato. Com esse trabalho nós já prendemos envolvidos com a criminalidade”, destacou Bonates.

*Com informação da Assessoria de Imprensa