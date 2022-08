Acusado de atropelar namorada e matar amiga confessa crime e afirma estar embriagado no momento do acidente

Redação AM POST

O empresário Pablo Henrique Campos, acusado de atropelar e matar a enfermeira Vanessa Carvalho e deixar ferida Anuxa Alencar, confessou o crime durante julgamento no Fórum Cível e Criminal Desembargador Joaquim de Souza Neto, em Teresina, nesta terça-feira (30). Ele afirmou estar embriagado e que não lembra do momento do atropelamento.

“Mesmo inconsciente, era eu que conduzia o veículo”, declarou Pablo Henrique durante o julgamento.

Pablo Henrique é acusado de homicídio duplamente qualificado, por feminicídio e por impossibilidade de defesa da vítima, contra Vanessa Carvalho, além de tentativa de feminicídio contra a namorada, Anuxa Kelly Alencar.

A sessão está sendo realizada na 1ª Vara do Tribunal Popular do Júri de Teresina. Já foram ouvidas as testemunhas de defesa e acusação.

“Começamos a beber, nos divertir, bebendo, comendo, bebemos muito. Eu sei que depois de muitas horas de festa, fomos para uma mesa mais próxima da banda. Nesse momento, eu já tinha bebido muito. Eu até comentei com o Kelvin que, quando eu tomei a primeira dose, ela estava bem forte. Comecei a tomar a primeira, a segunda em diante eu já não falei mais nada. Daí, eu já estava bem embriagado. Continuei bebendo e perdi o sentido. Só foi voltar em mim quando eu estava na Central de Flagrantes, sem saber o que tinha acontecido”, disse o réu.

O empresário informou que tinha um relacionamento harmonioso com Anuxa. Ele disse que os dois discutiam quando ingeriam bebida alcoólica, e que nunca houve agressões físicas, somente verbais, como xingamentos e palavras de baixo calão.