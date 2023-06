Acusado de matar cunhada e esconder o corpo em geladeira abandonada em matagal vai a júri popular no AM

A Vara Única da Comarca de Autazes (município distante 108 quilômetros de Manaus) realiza nesta semana (dias 19, 20, 21 e 22) um mutirão de sessões de júri popular. Com quatro processos pautados (um por dia), o mutirão inclui o caso de um homem acusado de matar a cunhada e esconder o corpo dela em uma geladeira abandonada, numa área de mato do Parque Festival do Leite.

Marcado para terça-feira (20/06), o julgamento desta Ação Penal (n.º 0600629-37.2022.8.04.2500) será realizado a partir de 9h no Fórum de Justiça Aristófanes Bezerra de Castro, sob a presidência da juíza de Direito titular da Comarca de Autazes, Danielle Monteiro Fernandes Augusto. O promotor de justiça Carlos Firmino Dantas atuará pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM). O réu, Márcio Luiz Cavalcante Mello, terá em sua defesa o advogado Luiz Eduardo Queiroz Rocha.

Conforme os autos, Márcio Luiz Cavalcante Mello é acusado de homicídio qualificado (praticado por motivo fútil, com meio cruel e com recurso que impossibilitou e dificultou a defesa da vítima) e ocultação de cadáver. O crime ocorreu em 29 de setembro de 2021 e teve como vítima Nazaré Dias de Lima, irmã da companheira dele.

Preso provisoriamente em Manaus, o réu participará do julgamento por videoconferência.