O réu Cristhian Miquely da Silva Irineu, acusado de homicídio qualificado contra Antônio Átila da Silva Braga, foi absolvido pelo Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de Ipixuna (distante 1.380 quilômetros de Manaus). O crime ocorreu no dia 30 de março de 2019, por volta de 14h30, às margens do Rio Juruá, final da Rua João Carioca, bairro do Perú, no município.

Cristhian Miquely foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM). Segundo o inquérito policial, após uma briga no bar do Gerbinha, Átila teria sido perseguido por Cristhian, pela rua e o agrediu pelas costas com um golpe de faca, se evadindo do local do crime em uma canoa.

A sessão de julgamento popular foi presidida pelo juiz de direito Danny Rodrigues Moraes. O promotor de justiça Vitor Rafael de Moraes Honorato atuou pelo MPE/AM. Na sessão, o réu teve em sua defesas a defensora pública Monalysa Helena Lima Façanha.

