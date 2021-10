Acusado de matar miss Manicoré vai a júri popular nesta quarta(27) em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Acusado de matar a miss Manicoré Kimberly Mota de Oliveira, de 22 anos, Rafael Fernandez Rodrigues, vai a juri popular nesta quarta-feira (27), no Fórum Henoch Reis, no bairro São Francisco, zona Sul de Manaus.

Na sessão de julgamento está o Ministério Público apresenta cinco testemunhas de acusação e a defesa quatro testemunhas. Julgamento está sendo presidido pela juíza de direito titular da 2.ª Vara do Tribunal do Júri, Ana Paula de Medeiros Braga Bussulo.

Rafael é acusado por homicídio qualificado.

Relembre o caso:

Rafael e a vítima, que tinha 22 anos, mantiveram um relacionamento amoroso e, no dia dos fatos, 11 de maio de 2020, encontravam-se no apartamento do acusado, localizado na Avenida Joaquim, no Centro de Manaus. Após supostamente ver notificações de mensagens de homens no celular da jovem, Rafael a teria questionado, quando ela disse que não tinha intenção de reatar o relacionamento com ele.

Conforme a denúncia, após essa conversa, o acusado foi à cozinha e escondeu uma faca na cintura. Depois, teria atacado Kimberly no quarto do apartamento. Ainda segundo o MP, após o crime, o acusado empreendeu fuga e foi capturado no dia 15 de maio, no município de Paracaima, em Roraima.