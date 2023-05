Adm de página no Instagram é um dos presos por extorquir vítimas com ameaça de divulgar fotos íntimas em Manaus

Redação AM POST*

Douglas Gustavo Guimarães Campos, 22, e Paulo Victor de Oliveira Repolho, 24, foram presos, nessa segunda-feira (15), suspeitos de extorquir vítimas com ameaças de divulgar fotos íntimas em um grupo de aplicativo de mensagens para mais de 200 mil integrantes. A dupla vendia cada foto por R$ 50 e conseguiram arrecadar ainda R$ 2.500 das vítimas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Douglas é administrador de dois perfis em uma rede social, que juntos somam mais de 600 mil seguidores; já Paulo Victor era o dono da conta bancária onde as quantias da extorsão eram depositadas.

A polícia informou que Douglas aproveitava os seguidores das páginas que administrava e atraía para um site de acompanhantes que criou.

“Douglas seria o criador, a mente pensante desse golpe. Ele criou o site oferecendo serviços de acompanhantes colocando fotos das vítimas. Ele alega que existe uma pessoa em São Paulo que conseguia as fotos das vítimas, mas a gente acredita que isso é falso. As vítimas que já entraram em contato com a gente disseram que receberam ligações e em seguida aparecia o site como se elas estivessem oferecendo serviços de cunho sexual atrás de pagamento. Elas alegam que as fotos realmente existiam, estavam nos celulares delas e não sabem como foram hackeadas. O Paulo foi aquele que deu a chave Pix para fazer os pagamentos e depois a distribuição que eles arrecadassem”, explicou o delegado Antônio Randon, titular da Derce

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As investigações iniciaram após uma jovem, de 22 anos, registrar um Boletim de Ocorrência (BO) e informar que estavam publicando suas fotos íntimas sem autorização em um grupo de pornografia.

A vítima também informou que tentarem extorquir ela para retirar as fotos da plataforma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a PC, no grupo havia um contato para a compra das imagens com a chave pix em nome de Paulo Victor.

A assessoria de imprensa da Polícia Civil fará uma coletiva nesta terça-feira (16), na Delegacia Geral para dar mais detalhes sobre o caso.