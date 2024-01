Adolescente amazonense é apreendido pela PF por apologia ao nazismo e com pornográfia infantil

Um adolescente foi apreendido nesta quarta-feira (24), durante operação da Polícia Federal no município de Tabatinga, interior do Amazonas. Ele é suspeito de integrar um grupo que faz apologia ao nazismo, obriga crianças a produzirem vídeos pornográficos e praticarem automutilação e maus-tratos contra animais. Um outro menor, apontado como líder do grupo foi apreendido na cidade de Ananindeua, no Pará. Além dos mandados judiciais cumpridos no Norte, também havia alvos em Fortaleza (CE), Guarulhos, São Paulo e Garças (SP).

De acordco com a PF, no celular do adolescente apreendido no Amazonas foi encontrado vários vídeos de abusos sexuais envolvendo menores de idade. Os envolvidos usavam o aplicativo Discord para cometer os crimes. Eles criavam grupos onde distribuíam os conteúdos nazistas e obrigavam outros menores a praticarem abusos sexuais, filmares e enviarem para eles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os adolescentes ainda desafiavam as vítimas a se automutilarem desenhando suásticas no corpo e escrevendo o nome de usuários e administradores do grupo. Elas também eram obrigadas a cometerem crimes de maus-tratos contra animais. Notebooks, HDs, celulares e outros aparelhos eletrônicos foram apreendidos. Os adolescentes vão responder por por ato infracional análogo a abuso sexual infantojuvenil.

Redação AM POST – Com informações da Assessoria