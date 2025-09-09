A notícia que atravessa o Brasil!

Adolescente armado com faca tenta estuprar jovem e é quase linchado por população na Zona Norte de Manaus

Suspeito tentou fugir, mas foi contido pela população.

09/09/2025 às 06:28

Notícias policiais – Um adolescente de 17 anos foi agredido após ser acusado de tentar estuprar uma jovem da mesma idade na Avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

O incidente ocorreu quando a vítima caminhava perto do Museu da Amazônia (Musa) e foi abordada pelo suspeito, que estava supostamente armado com uma faca.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem tentou puxar a adolescente para uma área de mata. Contudo, a família da vítima estava nas proximidades e ouviu os gritos de socorro.

Eles intervieram rapidamente, e a situação chamou a atenção de moradores que se uniram para capturar o suspeito, que tentou fugir para o matagal.

Após uma intensa busca, o suspeito foi encontrado na avenida e agredido por um grupo de populares até a chegada da Polícia Militar. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Platão Araújo, e posteriormente, encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde será investigado.

A rápida intervenção da comunidade destaca a importância da vigilância e apoio mútuo em situações de violência.

