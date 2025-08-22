Adolescente de 12 anos é apreendida suspeita de mandar matar a própria mãe em Manaus

Notícias policiais – O homicídio de Francisca Alves Praia, de 48 anos, que era uma Pessoa com Deficiência Física, ocorrido no último domingo (17/08), no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus, teve desdobramentos nesta quinta-feira (21/08). Renato do Vale Costa, de 25 anos, foi preso apontado como autor do crime, e uma adolescente de 12 anos, filha da vítima, foi apreendida por participação no assassinato.

Francisca foi encontrada morta dentro de casa, na rua das Garças, com diversas marcas de facadas no pescoço. As primeiras informações levantadas pela polícia indicaram invasão domiciliar, mas, com o avanço das investigações, novas provas apontaram a participação de pessoas próximas à vítima.

Segundo o delegado Adanor Porto, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Renato confessou o crime após o cumprimento do mandado de prisão. Durante o interrogatório, ele detalhou que entrou na residência pelo telhado, foi até a cozinha, pegou uma faca e seguiu até o quarto da vítima. Lá, encontrou Francisca deitada na cama e a atacou com vários golpes no pescoço.

As investigações também apontaram que a filha da vítima teria sido a mandante do crime. A adolescente foi apreendida pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) e ficará sob a responsabilidade do Juizado da Infância e Juventude Infracional. Ela responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio.

“Renato disse que na madrugada do crime estava bebendo em um bar quando a adolescente o procurou e falou que não aguentava mais a relação com sua mãe, porque não deixava ela sair e ter relacionamentos amoroso e em razão disso era para ele finalizar ela. O autor, na esperança de ficar com essa menina pois os dois tinham um relacionamento escondido, foi lá e matou a mulher”, disse o delegado.

O delegado destacou que a participação da adolescente foi confirmada por meio de depoimentos e provas colhidas ao longo da apuração, no entanto, ela nega.

“Nós ouvimos a menor e ela nega a participação no crime mas confirma que tinha um relacionamento conturbado com a mãe. Ela passava fins de semana longe de casa o que preocupava a mãe. Sobre o relacionamento com Renato a menina diz que havia interesse da parte dele mas nega ter tido alguma relação com ele”, declarou o delegado.

Renato do Vale Costa permanece preso e responderá por homicídio qualificado. Já a adolescente, por ser menor de idade, será submetida às medidas socioeducativas previstas em lei.

As autoridades reforçam que as investigações seguem em andamento para esclarecer totalmente a motivação do crime e eventuais desdobramentos. O caso chocou a comunidade local pela brutalidade e pelo envolvimento familiar.