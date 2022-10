Adolescente de 13 anos é agredido a chicotadas em parque de vaquejada

Redação AM POST

A Polícia Civil de Picos investiga um caso de agressão contra um adolescente de 13 anos em um parque de vaquejada na localidade Queimada da Ema, zona rural de Santana do Piauí, região Sul do estado. Em vídeo que circula nas redes sociais, gravado pelo agressor, a vítima aparece sendo chicoteada.

Segundo informações preliminares, o garoto teria supostamente furtado esporas do homem, artefato esse de metal que se prende no calcanhar do calçado e serve para roçar na barriga do cavalo e incitá-lo a apressar o passo ou correr.

De acordo com o delegado José Eulálio Neto, o episódio aconteceu na última terça-feira (25), data em que a mãe do adolescente registrou boletim de ocorrência. O Conselho Tutelar de Santana do Piauí também acompanha o caso.

Na delegacia, a mãe relatou que ela e seu filho estavam em casa quando um homem identificado como Marcos Vinicius, de 25 anos, teria chegado ao local e levado o menino em uma motocicleta. Lá ele foi agredido com golpes de chicote por Marcos e seu pai, identificado como Zé Ivan, de 50 anos. O menino foi atingido na região das costas, pernas e braços.

*Com informação G1