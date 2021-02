Adolescente de 13 anos é denunciado pela própria mãe após estuprar a irmã de 8 anos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), sob a coordenação da delegada Elizabeth de Paula, titular da Especializada, deu início a uma investigação para apurar ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, cometido por um adolescente de 13 anos contra a própria irmã de 8 anos.

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, os abusos teriam iniciados no dia 25 de janeiro deste ano e eram praticados na residência deles, na zona oeste de Manaus.

Conforme a titular da Especializada, a mãe da vítima e do adolescente compareceu na Deaai, nesta segunda-feira (08/02), para formalizar a denúncia, após tomar conhecimento dos abusos sexuais praticados pelo próprio filho.

“O que nos motivou a prosseguir com a investigação foi o relato de que a vítima estaria pedindo para a mãe não ir trabalhar, pois não queria ficar com o irmão, que cuidava dela no período da tarde. Então, a genitora questionou a filha, que relatou ter sido abusada duas vezes e em uma das ocasiões o adolescente teria gravado o ato, que ficou registrado no aparelho celular do adolescente. Fato esse averiguado pela genitora”, comentou a delegada.

A vítima foi acolhida no departamento de psicossocial da Deaai e encaminhada para o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Savvis).

“Solicitamos que o menor infrator fosse afastado do lar, o que foi providenciado pela genitora, e encaminhamos o caso ao Ministério Público do Amazonas (MP-AM), que está ciente do distanciamento dos irmãos. A situação ainda está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar, visando a proteção integral da criança”, finalizou Elizabeth.

A autoridade policial ressalta que nesses casos, a Especializada tem tomado bastante medidas cautelares, sobretudo solicitando Medidas Protetivas de Urgência, que têm sido prontamente atendidas pelo Judiciário em compasso com o MP-AM.