Adolescente de 14 anos é morta pelo ex-namorado com golpes de barra de ferro

Uma adolescente, de 14 anos, foi morta com golpes de uma barra de ferro na cabeça, na manhã desta sexta-feira (02), no bairro Nova Esperança em Minas Gerais. O ex-namorado da vítima, de 24 anos, é o principal suspeito do crime.

Continua depois da Publicidade

Michele de Souza Santos, morreu enquanto recebia os primeiros socorros da equipe do Serviço Móvel de Urgência – SAMU. O corpo da vítima foi levado para o IML da cidade de Almenara.

Uma testemunha contou aos militares que estava com a vítima no momento do crime. Disse que o suspeito chegou de bicicleta, se aproximou da vítima e começou a agredir a adolescente com a barra de ferro. Após as agressões, ele fugiu.

A barra de ferro de aproximadamente um metro de cumprimento, usada na agressão, foi deixada ao lado do corpo da adolescente. O objeto foi apreendido e levado para a delegacia.

Continua depois da Publicidade

O jovem confessou o crime. De acordo com a PM, ele contou que estava conversando com uma pessoa, quando adolescente passou e olhou para ele com cara de “deboche”.

Momento em que ele pegou a barra e atingiu a vítima com três golpes. Ainda segundo a polícia, o jovem contou que havia terminado um relacionamento com a vítima há oito meses.