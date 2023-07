Adolescente de 14 anos morre afogado após embarcação virar durante ventania no Amazonas

Um adolescente de 14 anos, não identificado, morreu, neste domingo (8), após a canoa em que estava virar por conta de uma ventania, no município de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas.

Segundo informações preliminares, o desaparecimento foi notificado pelo irmão da vítima. O jovem estava na embarcação de pequeno porte quando sumiu após o barco virar durante a ventania. Os amigos tentaram socorrer a vítima e ajudar na realização das buscas, mas não tiveram sucesso.

O coordenador do Dioa, delegado Rafael Montenegro, informou como foi o auxílio da aeronave: “Nós levamos as equipes do Corpo de Bombeiros e após término da missão, a trouxemos de volta. Tudo de forma muito rápida com a ocorrência nos exige”.

Logo após a chegada, as equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) foram ao local do incidente e conseguiram localizar o corpo do adolescente.

