Adolescente de 15 anos é morto pelo irmão após atirar na própria mãe durante surto psicótico

Uma tragédia familiar chocou os moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, no último sábado (20), quando um jovem de 22 anos tornou-se suspeito de matar o próprio irmão, de apenas 15 anos, em meio a um possível surto psicótico.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o adolescente, em meio ao surto, teria atacado a própria mãe, de 53 anos, com quatro disparos, atingindo o ombro, nádega e ambas as pernas. Em um ato desesperado, o filho mais velho teria reagido, atirando no irmão, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A mãe, apesar da gravidade dos ferimentos, foi encaminhada inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sabará, sendo posteriormente transferida para o pronto-socorro do Hospital João XXIII, onde seu estado é considerado estável.

A família vivia um drama, pois a mulher relatou aos militares que o filho mais novo, de 15 anos, sofria de problemas psiquiátricos, fazia uso de drogas e já havia apresentado episódios de surtos anteriores.

Uma testemunha de 18 anos, presente na residência no momento do incidente, relatou que tanto o adolescente quanto o irmão mais velho consumiam maconha e bebida alcoólica. Após o ataque, o jovem suspeito fugiu do local em uma motocicleta, levando consigo a arma utilizada no crime.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) emitiu uma nota confirmando que está investigando o caso. “A PCMG requisitou a presença da perícia oficial ao local para realizar os trabalhos de praxe e coletar elementos que irão subsidiar a investigação. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-legal Dr. André Roquette (IMLAR) para ser submetido a exames. A mulher, de 53 anos, foi direcionada para cuidados médicos. Até o momento, não houve conduzido à Delegacia de Plantão. A PCMG investiga as circunstâncias, motivação e dinâmica do crime”.

