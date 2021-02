Adolescente de 16 anos é apreendida acusada de planejar a morte do próprio pai em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), com apoio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), apreendeu, na madrugada de segunda-feira (22/02), por volta de 4h, uma adolescente de 16 anos acusada de cometer o ato infracional análogo ao de homicídio contra o próprio pai. A apreensão aconteceu na Comunidade União da Vitória, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, titular da Especializada, o fato ocorreu também na madrugada da segunda-feira, por volta de 1h, no mesmo local no qual a adolescente foi presa. Ela teria planejado o crime há, pelo menos, uma semana.

“A menor teria deixado a porta de casa aberta para que dois homens adentrassem a residência e praticassem o crime. Eles estavam portando facas e desferiram golpes enquanto a vítima estava dormindo. O pai da adolescente ainda conseguiu se defender e revidar as agressões contra um dos homens, que foi morto no local. Já o segundo indivíduo acabou fugindo do local”, detalhou a autoridade policial.

O pai da acusada chamou ajuda, foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, localizado no bairro Adrianópolis, zona centro-sul da capital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Ainda conforme a delegada Elizabeth de Paula, já havia de um desgaste por parte da adolescente para com o pai em sua relação familiar. “A menina confirmou ter planejado o ato contra o pai. Contou que ele sempre foi bastante agressivo com ela, e que suas irmãs e sua mãe eram, frequentemente, agredidas pelo mesmo. E para tentar protegê-las, a adolescente teria feito o acordo com os dois homens”, revelou a autoridade policial.

Procedimentos – A adolescente de 16 anos vai responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio e foi encaminhada à Unidade de Internação Provisória (UIP), localizada na Avenida Desembargado João Machado, bairro Alvorada, zona centro-oeste, onde aguardará decisão da Justiça.

*Com informação da Assessoria de Imprensa