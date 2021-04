Adolescente de 16 anos é estuprada por 8 homens em praia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Atraída para uma emboscada, uma adolescente de 16 anos foi violentada por oito homens na orla da praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco. A jovem foi estuprada e está passando por tratamento psicológico.

De acordo com a mãe da garota, a filha foi com amigos à praia. Quando estavam indo embora, não encontraram a jovem. Um rapaz abordou a adolescente perguntando se ela queria “ficar” com um amigo.

Continua depois da Publicidade

Esse rapaz já teve um relacionamento com a garota, e chegou a perguntar se a vítima ficaria com ele, recebendo resposta positiva.

Depois, ainda de acordo com o relato da mãe, a filha foi com o rapaz quando se deparou com os outros suspeitos das agressões e estupro.

Nas redes sociais, a vítima crê ter caído em uma emboscada.

Continua depois da Publicidade

O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Prazeres. As investigações prosseguem.

Fonte: SBT