Adolescente de 16 anos grávida é agredida com socos e chutes no meio da rua pelo namorado

Uma adolescente de 16 anos, grávida de oito meses, ficou ferida após ser agredida pelo próprio namorado de 21 anos, no meio da rua em Marcílio de Noronha, Viana, na Grande Vitória.

De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada passando mal, com falta de ar e reclamando de muita dor na região da cabeça. Ela foi agredida com socos e chutes.

Questionada pelos guardas, ela disse que estava apavorada e não queria falar. Um homem que viu as agressões contou aos agentes que o jovem que estava com a adolescente a jogou no chão e deu vários socos nela.

A vítima confirmou as agressões e foi ameaçada pelo namorado na frente dos policiais. O boletim da ocorrência informa que o homem teria dito: ‘Cara, vamos embora. Se chegar mais viatura eu vou te matar’.

Diante a ameaça, um dos agentes abordou o suspeito, que respondeu: ‘você vai vim, então vem que eu te mato’. Depois, ele fugiu.

Socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), a adolescente foi levada para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, Grande Vitória, referência em gestação de alto risco.

Segundo uma das socorristas do Samu, a jovem estava com contrações e um hematoma na cabeça. O suspeito fugiu e não foi localizado até a última atualização desta reportagem.

Redação AM POST