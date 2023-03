Adolescente de 17 anos denuncia estupro enquanto dormia em quarto de hotel

Uma adolescente de 17 anos procurou a Polícia Civil para denunciar um suposto estupro cometido por um homem de 35 anos dentro de um hotel, no Bairro Salvaterra, em Juiz de Fora. O caso foi registrado na terça-feira (21), em Bicas, e o crime cometido na madrugada do domingo (19).

Conforme informações que constam no registro policial, a jovem informou que estava em uma festa com amigos e que o grupo resolveu hospedar-se no hotel, localizado próximo ao endereço do evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eles dividiram os dois quartos alugados e, em determinado momento, uma das amigas da vítima disse que iria para o outro espaço para poder “ficar” com um rapaz que lá estava. A jovem também teria ido até o quarto vizinho e adormecido logo em seguida.

Em determinado momento, o suspeito, que ainda não havia chegado ao hotel no momento em que elas decidiram trocar de quarto, aproximou-se da cama da adolescente.

À polícia, ela disse que “achou que estava sonhando que havia alguém na cama com ela, mas, ao virar e realmente se dar conta de que o autor estava na cama se esfregando nela, acordou assustada e imediatamente saiu correndo do quarto”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao voltar para o quarto dela, a jovem teria sentido dor na região genital e um “melado”.

Depois de contar aos amigos o que havia acontecido, ela foi levada até o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) para realizar os exames protocolares para vítimas de violência sexual. O relato policial não aponta o resultado dos procedimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Questionado pelos amigos, o homem negou que tenha tido relações com a adolescente. Ele foi orientado a também comparecer ao HPS, mas teria dito que, por não estar em jejum, faria o procedimento em um laboratório particular.

A jovem mostrou à polícia conversas dela com os amigos que confirmariam que o suspeito não estava no quarto quando ela foi se deitar. Ela também reforça que não consentiu nenhum ato do homem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O nome do hotel não foi informado pela Polícia Civil. O caso é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

Fonte: G1