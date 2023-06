Adolescente de 17 anos é flagrado pela PRF dirigindo um veículo roubado

Nesse sábado, 10, um adolescente de 17 anos foi flagrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dirigindo um veículo com registro de roubo na BR-101, no município de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia.

Segundo informações da PRF, a equipe realizava uma ação de fiscalização de segurança viária quando abordaram um veículo GM/Corso de cor vermelha.

No decorrer da fiscalização, os policiais constataram que o condutor era um jovem que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os agentes também viram que o veículo estava com as placas clonadas, sendo que o carro original estava com restrição por roubo.

Após algum tempo, o pai do jovem compareceu ao local e se identificou como dono do carro. Ele chegou a apresentar o CRV, porém o documento tinha indícios de falsidade.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Teixeira de Freitas para adoção das medidas cabíveis.

