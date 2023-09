Adolescente desaparecida é encontrada decapitada em área de mata

A adolescente Yasmin Estefânia Alves Ribeiro, de 15 anos, que estava desaparecida desde o dia 5 de setembro, foi encontrada morta enterrada na tarde deste sábado (15), em uma area de mata fechada, no bairro Téssele Junior, em Lucas do Rio Verde (MT).

De acordo com a polícia, Yasmin foi ass@ssinada com requintes de crueldade, que chocou toda a região. Segundo a polícia de Lucas do Rio Verde, ela estava com os braços amarrados para trás, amordaçada e foi decapitada.

Desta maneira, a brutalidade e a frieza dos criminosos surpreendeu e revoltou muita gente. Até agora, três suspeitos pelo crime já foram presos nesses últimos dias, antes mesmo de se encontrarem o corpo.

Na oportunidade, dois homens em uma moto prata a levaram de lá, de acordo com relatos da irmã à polícia.

A menina morava no bairro Jaime Seiti Fujji, em Lucas do Rio Verde. Então, no dia seguinte, a polícia prendeu dois suspeitos do sequestro, após receber denúncias, mas ainda sem ter informações sobre a menina.

Mas, neste sábado (9), um terceiro suspeito também foi identificado e preso pelos policiais. Ali, conseguiu a informação de que Yasmin havia sido mort@ e também soube onde o corpo estaria enterrado.

Contudo, não se imaginavam que tinha morrido com tamanha brutalidade. Agora, segue a investigação sobre outros possíveis envolvidos no caso.

