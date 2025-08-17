A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Adolescente é apreendida após matar avô a facadas em Careiro Castanho

Idoso de 82 anos foi atacado dentro de casa e não resistiu aos ferimentos.

Por Beatriz Silveira

17/08/2025 às 14:00

Ver resumo

Notícias Policiais – Uma adolescente de 16 anos, suspeita de assassinar o próprio avô, Inácio Gomes do Nascimento, 82, foi apreendida neste sábado (16) quando tentava fugir com o pai, ainda não identificado, no município de Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus).

PUBLICIDADE

De acordo com a polícia, a jovem e o homem estavam em um carro modelo Voyage prata, na fila da balsa do Rio Curuçá, no quilômetro 12 da BR-319, quando foram interceptados. Ambos foram conduzidos ao 34º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde prestam depoimento.

Leia também: Homem que mutilou companheira em 2016 volta a ameaçá-la e é preso no Amazonas

PUBLICIDADE

O crime

O idoso foi esfaqueado dentro da própria residência, no bairro Centro, em Careiro Castanho. Testemunhas relataram que a neta, criada pelo avô, teria desferido três golpes de faca contra ele.

Inácio chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime ainda é desconhecida e segue em investigação pela polícia.

O caso chamou a atenção da população local pela gravidade e pela relação de parentesco entre vítima e suspeita.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Manaus

Filhote de três meses é libertado após ficar preso em portão em Manaus

Cadela de apenas três meses foi retirada com segurança após intervenção rápida do Corpo de Bombeiros.

há 1 hora

Manaus

Prefeitura de Manaus abre 300 vagas para campanha de vacinação antirrábica

Seleção simplificada terá inscrições gratuitas até 24 de agosto e prevê contratação para atuação entre outubro e dezembro.

há 2 horas

Brasil

Gravidez na adolescência no Brasil atinge níveis de países mais pobres, aponta estudo

Pesquisa da UFPel mostra que, enquanto a fecundidade total no país caiu, a gestação entre adolescentes segue em alta, com forte impacto das desigualdades sociais.

há 3 horas

Manaus

Câmeras registram colisão entre carro e moto próximo ao Parque do Mindu em Manaus; assista

Imagens de câmera de segurança mostram o momento da batida, mas estado de saúde do motociclista ainda não foi divulgado.

há 3 horas

Manaus

Homem se machuca ao perder controle da moto em curva de Manaus

Vítima arrastou-se por cerca de oito metros e foi levada ao hospital com ferimentos pelo corpo.

há 4 horas