Adolescente é apreendida após matar avô a facadas em Careiro Castanho

Notícias Policiais – Uma adolescente de 16 anos, suspeita de assassinar o próprio avô, Inácio Gomes do Nascimento, 82, foi apreendida neste sábado (16) quando tentava fugir com o pai, ainda não identificado, no município de Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus).

PUBLICIDADE

De acordo com a polícia, a jovem e o homem estavam em um carro modelo Voyage prata, na fila da balsa do Rio Curuçá, no quilômetro 12 da BR-319, quando foram interceptados. Ambos foram conduzidos ao 34º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde prestam depoimento.

Leia também: Homem que mutilou companheira em 2016 volta a ameaçá-la e é preso no Amazonas

PUBLICIDADE

O crime

O idoso foi esfaqueado dentro da própria residência, no bairro Centro, em Careiro Castanho. Testemunhas relataram que a neta, criada pelo avô, teria desferido três golpes de faca contra ele.

Inácio chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime ainda é desconhecida e segue em investigação pela polícia.

O caso chamou a atenção da população local pela gravidade e pela relação de parentesco entre vítima e suspeita.