Adolescente é apreendido após atirar no rosto da namorada de 14 anos em jogo roleta-russa

Redação AM POST*

Um adolescente de 17 anos foi apreendido neste sábado (18) suspeito de atirar no rosto de sua namorada de 14 anos, em um jogo conhecido como roleta-russa, no interior do Rio Grande do Sul. Nesse tipo de jogo de azar, balas são retiradas das câmaras de um revólver e o tambor é girado, de forma que não é possível saber se um tiro será ou não disparado quando o gatilho for puxado.

A menina foi internada nesta madrugada após ser ferida por disparo de arma de fogo. A jovem teria afastado a arma com a mão no momento do disparo, livrando-se de ser atingida em cheio. Ela acabou sendo ferida na mão e no queixo, onde a bala ficou alojada.

Aos policiais a adolescente disse que o namorado iniciou o jogo de roleta-russa contra a vontade dela.