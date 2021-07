Adolescente é apreendido com drogas e dinheiro em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no sábado (10/07), no bairro Jorge Teixeira, zona leste, detiveram uma mulher e apreenderam um adolescente, com 16 porções de substância com aspecto de cocaína, 10 porções com característica de maconha tipo skunk, 18 trouxinhas com aspecto de pedra oxi e a quantia de R$ 340.

O flagrante aconteceu durante uma abordagem, às 10h30, na rua Cúbico, quando os policiais abordaram um menor que portava cinco trouxinhas de entorpecente com aspecto de maconha e a quantia de R$ 10 em espécie. Ao ser questionado sobre a procedência da droga, o adolescente falou que era de sua tia, e que ainda tinha mais do produto ilícito em sua residência, localizada na rua Peixe Agulha.

A guarnição foi até o local, onde localizaram o restante dos entorpecentes e mais dinheiro. A mulher e o menor (idades não repassadas) foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia – A Polícia Militar orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

