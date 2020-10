Adolescente é apreendido na companhia de adulto com drogas e armas de fogo em Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da Força Tática do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) detiveram um jovem de 20 anos e apreenderam um adolescente de 17, nesta quarta-feira (28/10), por volta das 3h. Eles foram encontrados portando armas de fogo e drogas em um veículo Hyundai HB20, de cor branca e placa PWU 1389, que estava estacionado na rua A, Comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

De acordo com os policiais, a equipe estava em patrulhamento de segurança na área quando observou o veículo com os dois envolvidos e os abordou. Na revista no interior do carro, foram encontrados uma pistola Taurus, de calibre .380 e numeração suprimida, com sete munições intactas; um revólver de calibre 38 e numeração suprimida, com seis munições intactas; 1.470 porções de supostamente oxi; 1.590 porções de supostamente cocaína; uma balança de precisão; e um aparelho celular.

Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão e o adolescente recebeu voz de apreensão, sendo ambos conduzidos, juntamente com a materialidade ilícita e o veículo, para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso teve prosseguimento.

