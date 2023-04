Adolescente é apreendido por assaltar mulher no Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), apreendeu, na manhã desta terça-feira (25/04), por volta das 11h, um adolescente, de 17 anos, por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo, praticado contra uma jovem de 22 anos. A apreensão ocorreu no conjunto Caracol, naquele município.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da unidade policial, o crime ocorreu no dia 10 de março deste ano, por volta do meio-dia, quando a vítima estava em frente à sua casa e foi abordada pelo adolescente, que portava uma arma de fogo e anunciou o roubo.

“Ele subtraiu da vítima uma quantia em dinheiro, o aparelho celular, além de uma motocicleta, e fugiu em seguida. Após o fato, ela veio até a delegacia e registrou o Boletim de Ocorrência (BO), e iniciamos as investigações”, relatou Barradas.

Ainda conforme a autoridade policial, no decorrer das diligências, foi constatado que já haviam outras denúncias contra o adolescente pela mesma prática criminosa. Com base nisso, foi solicitada à Justiça o mandado de busca e apreensão dele, e a ordem judicial foi decretada pela 2ª Vara da Comarca de Coari.

“Hoje seguimos em busca dele e conseguimos cumprir a ordem judicial. Agora, ele responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado e ficará à disposição da Justiça”, contou o titular.