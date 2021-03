Adolescente é apreendido por estuprar a própria irmã de 12 anos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), cumpriu na manhã desta terça-feira (02/03), por volta das 10h, mandado de busca e apreensão em razão de sentença condenatória no nome de um adolescente de 15 anos, por cometimento do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, praticado em novembro de 2019, contra a própria irmã, que à época tinha 12 anos.

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, titular da Especializada, o cumprimento do mandado ocorreu na residência do adolescente, situada no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital, onde o crime foi praticado.

“Na manhã de hoje nossa equipe de investigação obteve êxito na apreensão do adolescente, em cumprimento à determinação da Justiça. A ordem judicial em nome do mesmo foi expedida no dia 14 de janeiro de 2021, pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, do Juizado da Infância e Juventude Infracional”, comentou a titular.

Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, o adolescente foi encaminhado para o Centro Sócio Educativo Senador Raimundo Parente, na rua Noel Nutels, bairro Cidade Nova 2, zona norte, onde permanecerá à disposição da Justiça.

*Com informação da Assessoria de Imprensa