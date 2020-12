Adolescente é apreendido por matar funcionário do TJAM em Manaus

Redação AM POST

Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), coordenados pelo delegado Charles Araújo, titular da Especializada, apreenderam neste domingo (06/12), por volta das 14h, um adolescente de 16 anos, por ato infracional análogo ao crime de homicídio, que teve como vítima Juscelino Nunes da Silva, que tinha 48 anos. O crime ocorreu na noite de sábado (05/12), no bairro Flores, zona centro-sul da capital.

De acordo com o delegado, na ocasião do crime, a vítima estava indo até a casa de amigos, acompanhado de sua esposa, quando um cachorro avançou sobre ele e o mordeu, para se defender, ele chutou o animal. Ao seguir adiante, o dono do cachorro soube do ocorrido e foi tirar satisfações com Juscelino, momento em que ocorreu uma discussão entre ambos.

“Ao término da discussão, Juscelino foi até a casa de seus amigos e pegou uma pá para ir atrás do adolescente, porém o menor já estava com uma faca e desferiu um golpe na vítima, que não resistiu e veio a óbito no local. Após o delito, o adolescente fugiu do local”, explicou Charles.

A autoridade policial informou que, neste domingo, o menor entrou em contato por meio de uma advogada, informando que estava em uma casa no Conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus, e afirmou que fugiu para não ser linchado pela população. A advogada levou os policiais até o local e o adolescente foi apreendido.

Procedimentos – O adolescente irá responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis na DEHS, ele será encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde ficará à disposição da Justiça

