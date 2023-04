Adolescente é apreendido por tentar matar homem à tiros no Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), apreendeu, na manhã desta quarta-feira (19/04), um adolescente de 17 anos por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, praticado contra um homem de 30 anos. O fato ocorreu no dia 20 de março deste ano, naquele município.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da unidade policial, na ocasião do crime, a vítima estava em frente à sua residência e o adolescente efetuou vários disparos de arma de fogo contra o homem. A motivação teria sido a disputa de grupos criminosos pelo controle do tráfico de drogas.

“Ele foi encaminhado à uma unidade hospitalar do município, onde ficou internado e resistiu aos ferimentos. Ao tomarmos conhecimento do caso, iniciamos as investigações e colhemos as informações necessárias para elucidar o crime, ocasião em que chegamos à identidade do adolescente”, disse.

Ainda conforme o titular, com a identificação do adolescente, as equipes policiais representaram pelo mandado de busca e apreensão em sua residência, e conseguimos cumprir a ordem judicial na data de hoje.

Procedimentos

O indivíduo responderá por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio e ficará à disposição da Justiça.