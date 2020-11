Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Manaus

Policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam, na madrugada desta quarta-feira (04/11), um adolescente por tráfico de drogas, no bairro Zumbi, na zona leste da capital.

Os policiais militares das viaturas 6368 e 6362 faziam policiamento por volta das 4h quando, durante incursão na rua Projetada, no Zumbi, depararam-se com jovem, que ao fugiu ao avistar a viatura. As equipes conseguiram deter o suspeito e, durante revista pessoal, encontraram com ele 29 porções de substâncias ilícitas supostamente pasta base; 24 porções possivelmente oxi; R$ 1.119,50 em espécie, possivelmente da renda do tráfico, além de um aparelho celular.

Continua depois da Publicidade

O adolescente, de idade não informada, juntamente do material apreendido, foi conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para a conclusão dos procedimentos legais.

* Com informações da Assessoria de Imprensa