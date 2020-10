Adolescente é apreendido por tráfico de drogas na zona norte de Manaus

Um adolescente de 14 anos foi apreendido por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) nesta quinta-feira (22/10), por volta das 16h, em posse de material entorpecente, no bairro Cidade de Deus, zona norte, onde ele reside.

De acordo com os policiais militares, a equipe fazia patrulhamento ostensivo na rua onde o adolescente se encontrava, e efetuou abordagem após perceber as atitudes suspeitas do jovem.

Durante revista, foram encontradas com o adolescente algumas porções de material entorpecente. Questionado, ele informou possuir mais entorpecentes em sua residência, nas imediações.

Os policiais foram ao local e, autorizados pelos responsáveis presentes, passaram a fazer buscas pela casa. A equipe encontrou, no local, 24 trouxinhas de supostamente oxi, 17 trouxinhas de supostamente cocaína, duas porções médias (300 gramas) de supostamente maconha, e uma balança de precisão.

O adolescente, possivelmente proprietário do material ilícito, foi apreendido e, juntamente com a materialidade, foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), para as providências.

