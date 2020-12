Adolescente é apreendido suspeito de matar homem com quem se desentendeu em Jutaí

Redação AM POST

Um adolescente de 17 anos, suspeito de homicídio, foi apreendido na manhã desta quarta-feira (02/12) na comunidade Copatana, no município de Jutaí (a 751 quilômetros de Manaus), por policiais civis e militares. A vítima é Romário Macário dos Santos, que tinha 27 anos.

De acordo com o gestor da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Jutaí, Diego Rodrigues, o crime aconteceu na noite da última terça-feira (1º/12), após um desentendimento entre o adolescente e a vítima.

Continua depois da Publicidade

Minutos depois, o adolescente atingiu Romário com uma arma branca, no tórax, e fugiu. A vítima foi atendida ainda no local do crime, mas precisou ser transferida para a sede do município. Romário não resistiu ao ferimento e morreu a caminho do hospital.

Ao saber da localização do adolescente, policiais civis e militares se deslocaram até a comunidade, ainda na madrugada de quarta-feira (02/12), onde conseguiram apreender o suspeito.

O gestor da Polícia Civil disse que não havia registros de outras apreensões do adolescente, mas que depois que ele foi apreendido, a população procurou a unidade policial para informar que ele é usuário de drogas e que sempre está envolvido em brigas na comunidade.

Continua depois da Publicidade

O adolescente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado por motivo fútil.