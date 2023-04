Adolescente é apreendido suspeito de matar idosa durante assalto

A polícia aprendeu na tarde desta quarta-feira (19), na Pavuna, Zona Norte do Rio, o menor de 17 anos suspeito de matar a aposentada Alair Barbosa, 72 anos, durante um assalto em Copacabana na Zona Sul. A idosa foi enterrada na tarde desta quarta.

A Justiça do RJ determinou nesta terça-feira (18) a apreensão do menor. O mandado de internação do menor foi expedido pela juíza Vanessa de Oliveira Cavalieri, da Vara da Infância e da Juventude.

A apreensão foi pedida e realizada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso.

A vítima de 72 anos morreu depois de bater a cabeça em uma calçada. Ela foi empurrada durante um furto na Avenida Atlântica, na tarde de domingo (16).

A idosa passeava com duas amigas no Calçadão quando foi abordada por dois menores que anunciaram o assalto. Na tentativa de pegar as joias de Alair, um deles a empurrou e ela caiu.

Outras seis anotações

O menor que teve o mandado de apreensão expedido também é suspeito de participar de agressões contra duas turistas da Eslováquia, segundo investigadores da DHC. As mulheres foram roubadas e espancadas quando assistiam ao pôr do sol.

O adolescente de 17 anos ainda tem outras seis anotações criminais por crimes análogos a roubo e furto e chegou a ser apreendido no ano passado.

Fonte: G1