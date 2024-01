Adolescente é assassinada a tiros dentro do carro com namorado

No último sábado (20), Lorena dos Santos, uma jovem de 17 anos, foi vítima de um trágico homicídio a tiros enquanto se encontrava dentro de um carro com o namorado na cidade de Cerro Largo, no estado do Rio Grande do Sul.

O namorado de Lorena, também atingido pelos disparos, foi socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital Serro Azul. Detalhes sobre os autores dos tiros e as circunstâncias que levaram ao incidente ainda não foram divulgados pelas autoridades locais.

O velório e sepultamento da jovem ocorreram no domingo, na cidade natal de São Paulo das Missões. As autoridades responsáveis já iniciaram uma investigação para esclarecer os fatos e identificar os responsáveis pelo crime.

