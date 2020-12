Adolescente é assassinado em matagal após aceitar convite de amigo em Manaus

Redação AM POST

O jovem André Jácome Macedo Pimentel, de 17 anos, foi assassinado em uma área de mata da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), nas proximidades da avenida Cristo Rei, do bairro do Coroado, Zona Leste da cidade. O corpo dele foi encontrado na tarde desta quarta-feira (30).

De acordo com familiares da vítima, André Jácome foi convidado por um amigo para ir até a área de mata onde aconteceu o homicídio. Quatro horas depois, o corpo do adolescente foi encontrado jogado no matagal e o colega desapareceu. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Segundo perícia a vítima foi morta com, pelo menos, quatro tiros na cabeça.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).