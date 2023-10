Adolescente é assassinado no meio da rua em Manaus

Na manhã deste sábado (21), o Instituto Médico Legal (IML) registrou a morte de Mario Jorge de Souza Pinheiro, de 17 anos, morto a tiros, na Rua Tulipas, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Segundo o registro, o menor foi atingido com um tiro no tórax e outro no coração. De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima foi morta no meio da rua. Porém, no local do crime, ninguém quis comentar sobre o assunto.

Imagens de segurança de algumas casas devem auxiliar a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) a investigar o crime.

