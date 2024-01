Adolescente é brutalmente assassinada a facadas pelo namorado

Uma tragédia abalou a pacata cidade de Tarauacá nesta quarta-feira, quando uma adolescente de 17 anos, identificada como Maria Marciana da Silva Oliveira, foi brutalmente assassinada com mais de 10 facadas nas costas. O principal suspeito do crime, apontado como namorado da vítima, foi detido pela Polícia Militar do Acre (PM-AC) ao tentar fugir para a cidade vizinha de Feijó pela BR-364.

O acusado, José Francenildo Costa da Silva, de 31 anos, foi capturado pela polícia enquanto tentava escapar da cena do crime. A motivação para o feminicídio ainda é desconhecida, e o suspeito será ouvido pela Polícia Civil nesta quinta-feira (25/1).

A investigação revelou que José Francenildo tinha uma condenação por homicídio de outra mulher em Feijó. Apesar de usar tornozeleira eletrônica, o agressor cortou o equipamento e vivia com Maria em Tarauacá. A faca utilizada no crime foi encontrada próximo ao corpo da vítima, em uma área de mata.

Redação AM POST