Adolescente é brutalmente espancada e morta em comunidade rural de Maués, no Amazonas

Uma tragédia chocou a comunidade de Aldeia Boas Novas, localizada na Zona Rural do município de Maués, interior do Amazonas, com a notícia do brutal assassinato de Simoni Braz de Oliveira, uma adolescente de apenas 17 anos. A jovem foi vítima de espancamento, resultando em traumatismo craniano devido às inúmeras pancadas que sofreu.

O crime ocorreu em circunstâncias ainda nebulosas, uma vez que não há informações disponíveis sobre a motivação do assassinato nem a autoria do ato hediondo. A Polícia Civil do município está mobilizada para solucionar o caso e buscar justiça para a vítima e seus familiares.

O corpo foi removido para o necrotério do município e depois entregue a família.

Redação AM POST