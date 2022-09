Adolescente é espancado por irmão após brincar que estava usando drogas em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das equipes do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu, em flagrante, na quinta-feira (08/09), por volta das 14h30, um jovem de 18 anos, pelos crimes de lesão corporal grave e danos praticados contra o irmão, um adolescente de 16 anos. O fato ocorreu no mesmo dia da prisão, por volta do meio-dia, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

De acordo com o delegado Mauro Duarte, titular do 30° DIP, a vítima brincou que estava utilizando entorpecentes, ocasião em que a namorada de seu irmão contou a ele sobre o assunto.

“Diante disso, o suspeito foi até o adolescente e o agrediu com socos e quebrou seu aparelho celular. A vítima ficou com ferimentos no rosto e perdeu um dente. Na sequência, ele se dirigiu até a delegacia acompanhado de seu avô e registrou um Boletim de Ocorrência (BO)”, relatou o delegado.

Segundo Duarte, com base nas informações, as equipes seguiram em busca do infrator e efetuaram sua prisão em flagrante, na rua Barreirinha, bairro São José Operário, zona leste de Manaus.

Procedimentos

O indivíduo foi autuado por lesão corporal grave e danos e encaminhado à audiência de custódia, e ficará à disposição do Poder Judiciário.