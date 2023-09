Adolescente é estuprada e assassinada no dia do próprio aniversário no Pará

Um crime bárbaro que teve como vítima a adolescente de 17 anos, identificada como Gabriela Lopes de Andrade, chocou o município de Pacajá, no sudoeste do Pará. A vítima teve a casa invadida, foi abusada sexualmente e morta pelo invasor. O corpo da jovem que completava aniversário foi encontrado na manhã desta terça-feira (12). O caso ocorreu no bairro Novo Horizonte, e o criminoso esperou a menina ficar sozinha em casa.

De acordo com as diligências iniciais da polícia, o homem invadiu a casa no meio da noite, ou seja, de segunda-feira (11) para terça (12). O homem teria arrombado a fechadura de uma janela na casa.

A adolescente estava completando 17 anos no dia de hoje (12). Ela era aluna na Escola 10 de Maio, e as aulas foram suspensas no local que determinou dois dias de luto oficial pela morte da jovem.

Informações sobre o caso podem ser encaminhadas à Polícia pelo número 181. Até o momento o suspeito não foi preso.

*Redação AM POST