Adolescente é morto à tiros dentro de barco no AM

Redação AM POST

Um adolescente de 17 anos, foi morto à tiros na noite desta segunda-feira (28), dentro de um barco que estava atracado no Porto Chico Bala, no bairro Novo Horizonte, no município de Manacapuru (distante à 98,8 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, o menor estava mexendo no celular, quando dois homens entraram no barco, atiraram no nele, levaram seu celular e em seguida fugiram em uma rabeta efetuando tiros para o alto.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação dos autores. A polícia trabalha com a suspeita de execução, já que tinham outras pessoas na embarcação e os meliantes foram direto no adolescente.