Adolescente indígena é atacado a golpes de terçado e suspeito é preso no Amazonas

Notícias Policiais – Ferido a golpes de terçado, um adolescente indígena de 16 anos deu entrada no hospital municipal de Carauari (a 788 km de Manaus) nas primeiras horas da manhã de segunda-feira (29/09). Segundo relato feito à equipe médica e confirmado depois à autoridade policial, o ataque ocorreu por volta das 5h, quando o jovem retornava da festa de aniversário do município. A vítima afirmou ter sido confundida com outra pessoa pelo agressor.

PUBLICIDADE

Testemunhas informaram que o investigado havia se desentendido com um homem momentos antes, o que reforça a versão do adolescente. Após a agressão, o autor ainda teria ido à residência dos familiares da vítima, em uma comunidade, ameaçando atear fogo no local.

Leia também: Vereadora de Borba causa polêmica ao afirmar ser “a favor da violência contra a mulher”

PUBLICIDADE

Com base nas informações colhidas no hospital e nos relatos de moradores, equipes da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) realizaram diligências e localizaram o suspeito, de 22 anos, em sua casa, no bairro São José 2. A prisão em flagrante foi efetuada na segunda-feira (29/09).

A delegada Renata Viana informou que representou pela conversão da prisão em flagrante para preventiva. O homem foi autuado por tentativa de homicídio e será encaminhado para audiência de custódia, permanecendo à disposição do Poder Judiciário enquanto o caso segue acompanhado pela 65ª DIP de Carauari.