A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Adolescente indígena é atacado a golpes de terçado e suspeito é preso no Amazonas

Jovem foi ferido ao voltar da festa de aniversário do município.

Por Beatriz Silveira

30/09/2025 às 16:18

Ver resumo

Notícias Policiais – Ferido a golpes de terçado, um adolescente indígena de 16 anos deu entrada no hospital municipal de Carauari (a 788 km de Manaus) nas primeiras horas da manhã de segunda-feira (29/09). Segundo relato feito à equipe médica e confirmado depois à autoridade policial, o ataque ocorreu por volta das 5h, quando o jovem retornava da festa de aniversário do município. A vítima afirmou ter sido confundida com outra pessoa pelo agressor.

PUBLICIDADE

Testemunhas informaram que o investigado havia se desentendido com um homem momentos antes, o que reforça a versão do adolescente. Após a agressão, o autor ainda teria ido à residência dos familiares da vítima, em uma comunidade, ameaçando atear fogo no local.

Leia também: Vereadora de Borba causa polêmica ao afirmar ser “a favor da violência contra a mulher”

PUBLICIDADE

Com base nas informações colhidas no hospital e nos relatos de moradores, equipes da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) realizaram diligências e localizaram o suspeito, de 22 anos, em sua casa, no bairro São José 2. A prisão em flagrante foi efetuada na segunda-feira (29/09).

A delegada Renata Viana informou que representou pela conversão da prisão em flagrante para preventiva. O homem foi autuado por tentativa de homicídio e será encaminhado para audiência de custódia, permanecendo à disposição do Poder Judiciário enquanto o caso segue acompanhado pela 65ª DIP de Carauari.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima assina ordem de serviço para recuperação viária em Boca do Acre

Obras em Boca do Acre serão executadas pela UGPE, vinculada à Sedurb, com prazo de 180 dias e investimento de R$ 15 milhões.

há 12 minutos

Política

Três vereadores de Tapauá têm mandatos cassados por fraude à cota de gênero nas eleições de 2024

Vereadores foram declarados inelegíveis por 8 anos.

há 26 minutos

Polícia

Homem é preso durante ato sexual em estacionamento de supermercado em Manaus

Suspeito foi localizado durante o cumprimento de mandado de prisão por homicídio e conduzido ao 1º DIP.

há 42 minutos

Amazonas

Wilson Lima lança Refis 2025 e oferece até 95% de desconto para regularização de dívidas com o Estado

O Refis 2025, sancionado em 24 de setembro, permite pagamento à vista ou parcelado, com entrada mínima de 10% do valor.

há 1 hora

Manaus

Idosa é atropelada em faixa de pedestre na Ponta Negra, em Manaus

O acidente também deixou a condutora da moto ferida.

há 1 hora