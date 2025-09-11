Adolescente infectada com HIV pelo padrasto no AM diz que nunca foi feliz na vida porque sempre foi abusada

Notícias policiais – Um homem de 33 anos foi preso nesta quinta-feira (11/09) por estuprar e transmitir Infecção Sexualmente Transmissível (IST) para sua enteada, um adolescente de 14 anos, na Comunidade São Sebastião, KM 43, AM 010, no Amazonas. A mãe da vítima, uma mulher de 39 anos, também foi presa por conivência com o crime e omissão.

“Essa vítima tem sequelas emocionais muito tristes. O relato dela é muito comovente. Ela diz que jamais foi feliz na vida porque a vida inteira ela foi abusada. Agora ela está sob cuidados de familiares e recebendo atendimento médico”, disse a delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) em coletiva de imprensa.

Uma unidade de saúde levou o caso ao conhecimento das autoridades, após a vítima apresentar os sintomas de IST. De acordo com os relatos, o padrasto abusou da enteada com frequência, por cerca de 8 meses, sempre que ficavam a sós e, além disso, proferia várias ameaças e a agredia para que ela não contasse a ninguém.

“Esse padrasto mantinha ela sob ameaça foram 8 meses de abusos. Ela dizia que era integrante do tráfico e que cortaria a cabeça dela. Então além dos estupros, da infecção ela era gravemente ameaçada por esse cidadão com a omissão da mãe”, contou a delegada.

A mulher presa tem cinco filhos adultos essa é a única menor de idade.

Segundo a delegada, a mãe da vítima tinha conhecimento dos crimes, no entanto, dizia que ela estava mentindo ou que ela teria um caso com ele. Diante da gravidade do caso, a equipe de investigação realizou diligências até a comunidade São Sebastião, quilômetro 43, na Rodovia Estadual AM-010, onde o caso foi preso nesta quinta-feira.

O casal responderá por estupro de vulnerável e omissão. Todos permanecerão à disposição da Justiça.