Adolescente mata rival em praça pública no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Um adolescente de 16 anos, foi apreendido em Pauini (distante 923 quilômetros da capital) por matar Breno Costa da Silva, também de 16 anos, em praça pública do município situada na Avenida Perimetral, bairro Pantanal, na madrugada de sexta-feira (02/07).

Continua depois da Publicidade

“Os dois adolescentes eram usuários de drogas e, devido a uma rixa entre grupos rivais que atuam no município, eles tiveram um desentendimento. Breno foi atingido com um golpe de arma branca no tórax, e não resistiu aos ferimentos, indo a óbito no local”, contou o escrivão André Chaparro, gestor interino da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Conforme o gestor, imediatamente as equipes policiais iniciaram as diligências e conseguiram realizar a apreensão do adolescente, que estava escondido em uma casa abandonada na estrada da Olaria, no bairro São Francisco.

O adolescente irá responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Após os procedimentos cabíveis, ele ficará à disposição da Justiça na carceragem da unidade policial.