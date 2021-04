Adolescente morre após ser baleado por policiais durante brincadeira de Páscoa em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Um jovem de 17 anos, identificado como Guilherme da Silva Protázio, que estava internado no Hospital 28 de Agosto, após ter sido baleado em um suposto confronto com a polícia no domingo (04), morreu na madrugada desta segunda -feira (05).

Segundo a polícia uma equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) teria recebido uma denúncia a respeito de uma dupla que estaria armada no beco São José, na Compensa, na zona Oeste de Manaus. Já no local, os policias teriam sido recebidos a tiros, quando revidaram e atingiram Guilherme e o tio dele, um homem de 28 anos, que segue internado.

A família do adolescente contestaram a versão dos policiais que chegaram efetuando os disparos.

“Ele [o policial] abraçou o meu filho, e eu só escutei o tiro abafado. O tio dele também foi atingido, com um tiro na barriga. Me falaram que o meu filho já vinha sendo ameaçado por esse mesmo policial há tempos, mas eu não sei o motivo, só quero justiça”, afirmou a mãe do adolescente.

Vídeos gravados por testemunhas mostram o momento em que os agentes jogam o adolescente baleado no camburão da viatura, sem nenhum tipo de cuidado. Guilherme foi levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, e em seguida, foi encaminhado ao HPS 28 de Agosto, onde faleceu por volta das 3h desta segunda-feira.

Conforme informações da própria polícia o menor não tinha passagem pela polícia. Já o tio, tem envolvimento com o tráfico de drogas.