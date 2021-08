Adolescente vai à delegacia e denuncia padrasto por estupro em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu em flagrante, na noite de segunda-feira (23/08), por volta das 18h, um homem de 33 anos, pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra a enteada dele, uma adolescente de 16 anos. A ação policial ocorreu na rua José Miranda Coelho, bairro Jorge Teixeira, bairro zona leste.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular do 30º DIP, as equipes policiais tomaram conhecimento sobre o fato após a vítima, na companhia de uma colega de escola, comparecer à delegacia para denunciar o crime, que ocorreu durante a manhã de segunda-feira.

“Na ocasião do fato, a adolescente havia saído do banho e estava trocando de roupa, momento em que o indivíduo a empurrou para cima da cama, tirou suas vestes e consumou o ato criminoso”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, com base nas informações coletadas, as equipes iniciaram as diligências e conseguiram efetuar a prisão, em flagrante, do infrator no mesmo bairro onde o crime aconteceu.

“Durante as oitivas, a vítima relatou ainda que, em julho deste ano, o homem já havia abusado sexualmente dela, e em 2014, quando ela ainda era criança, ele também havia tentado cometer o delito”, disse o delegado.

Ainda conforme Mozer, a adolescente informou ainda que o padrasto sempre ameaçava contar para sua mãe que a adolescente fazia uso de brincos e calças jeans, acessórios que não deveria usar, pelo fato de ser evangélica, bem como ouvir músicas não ligadas à religião seguida pela família dela.

O indivíduo irá responder pelo crime de estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.