Adolescentes são apreendidos envolvidos em ameaças às escolas no AM

Redação AM POST

Vinte e cinco adolescentes foram identificados e apreendidos pelo Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar (Nise) e encaminhados à delegacia especializada nesta quarta-feira (12). Segundo o comitê eles estão envolvidos em ameaças contra escolas das redes estadual e municipal de ensino no Amazonas.

De acordo com o comitê, os alunos, todos menores, são autores das ameaças propagadas na internet, tendo como possíveis alvos escolas localizadas nas zonas norte, leste, centro-sul, oeste e centro-oeste de Manaus.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde foi registrado boletim de ocorrência (BO) e instaurados procedimentos. Os alunos menores de 12, foram encaminhados ao Conselho Tutelar.

De acordo com o delegado da Polícia Civil e membro do Nise, Denis Pinho, foram gerados 10 procedimentos e os envolvidos responderão pelo ato infracional de terrorismo.

“Essa ação foi coordenada pelo Nise e resultou, em menos de 24h, na identificação de 25 adolescentes envolvidos em atos infracionais de ameaças a escolas. A ação contou com a participação das polícias Militar e Civil, que identificaram perfis falsos utilizados por esses adolescentes para realizar ameaças, supostamente, de ataques às escolas. Todos os adolescentes serão enquadrados no ato infracional de terrorismo”, afirmou o delegado.

A secretária de Educação, Kuka Chaves, reiterou a importância de se evitar a propagação das notícias falsas.

“Nós estamos trabalhando com toda a rede, inclusive com as polícias Civil e Militar, de uma forma ostensiva. Todas as forças de segurança do Estado e órgãos competentes estão trabalhando, dia e noite, para resguardar e assegurar as nossas escolas, tanto da rede estadual, municipal e particular, na capital e no interior. Nesse momento, o que fica, mais do que nunca, é um apelo para que as ‘fakes news’ não sejam propagadas nas redes, porque atrapalha o trabalho que estamos fazendo. Este é um trabalho educativo e de monitoramento”, destacou a secretária.

Denúncias

O delegado Denis Pinho ressaltou a importância do canal de denúncias do Nise e a participação fundamental da população. Os casos já identificados pela inteligência foram a partir de denúncias feitas a esta linha direta.

As denúncias podem ser feitas por telefone e whatsapp pelo número (92) 99414-0480 e via e-mail: [email protected] O canal garante a preservação do sigilo das informações do denunciante. As denúncias também podem ser feitas pelo 190 e 181.

A Polícia Civil tem participação direta no Nise, com reforço nas investigações das delegacias especializadas, entre elas, a Deaai, Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc).

Nise

O Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar tem como objetivo adotar medidas de segurança para inibir ataques e crimes de ameaça, racismo, bullying, ciberbullying, uso abusivo de drogas, tráfico de entorpecentes e quaisquer outras ações que se configurem em transgressões no interior das escolas contra estudantes, profissionais da educação ou mesmo contra a estrutura das unidades da rede estadual de ensino.

O acompanhamento e tomadas de decisão se darão via acompanhamento do núcleo, por meio de Sistema Integrado de Monitoramento, interligando as câmeras de segurança das escolas da rede estadual com a inteligência da SSP, além de ação de geoprocessamento, a fim de identificar e mapear as regiões e zonas críticas para, assim, detectar e dar seguimento à conclusão dos casos de forma mais célere, estreitando ainda mais a relação entre educação e segurança pública, em prol do bem-estar de toda a comunidade escolar.

O Nise contará com diversas frentes de atuação multidisciplinares como: ações de inteligência, pedagógicas, atenção psicossocial, de segurança pública e de proteção à comunidade escolar, por meio de parceria com as secretarias diretamente ligadas ao tema e que compõem o Comitê Interinstitucional de Proteção, Monitoramento, Guarda e Segurança Escolar.

Fonte: D24AM