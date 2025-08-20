Adolescentes são encontrados mortos dentro de carro após confronto de facções na Zona Leste de Manaus; assista

Notícias policiais – Na madrugada desta quarta-feira, 20, dois adolescentes foram encontrados mortos a tiros dentro de um carro na rua 13, no bairro Monte Sião, zona leste de Manaus.

A polícia foi acionada por volta das 3h40 para atender a um suposto confronto entre facções na área.

As vítimas foram identificadas como Renan da Costa Oliveira, de 16 anos, e Wesley Gabriel Vasques da Costa, de 17.

Os jovens estavam no interior de um veículo por aplicativo, um Ônix branco, que foi abandonado pelos criminosos ao avistarem a viatura da 30ª CICOM.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), além da perícia criminal e do Instituto Médico Legal (IML), compareceram ao local para realizar os procedimentos necessários e dar início às investigações.

As autoridades estão buscando identificar a autoria e a motivação deste duplo homicídio, que pode estar vinculado à disputa entre facções criminosas na região.

Este trágico evento levanta questões sobre a segurança e a violência que afetam a comunidade local, gerando preocupações sobre a crescente criminalidade na zona leste de Manaus.