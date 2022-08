Adolescentes são torturados e deixados nus em parque

Redação AM POST

Três adolescentes acabaram apreendidos por ato infracional análogo aos crimes de tentativa de latrocínio e extorsão qualificada depois de torturarem três pessoas com uma faca durante roubo no Distrito Federal.

Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os suspeitos abordaram uma jovem e dois rapazes dentro do parque e obrigaram as vítimas a fornecerem a senha dos aparelhos celulares subtraídos, além dos códigos bancários.

Ainda, conforme o relatos das vítimas, todos menores de idade, eles foram obrigados a tirar as roupas e sofreram agressões. Um deles teve de ser encaminhado a um hospital regional.

As investigações apontam que as vítimas foram levadas até um córrego localizado no fundo da área do parque, onde sofreram a tortura.

Após descuido de um dos agressores, um dos menores conseguiu pegar a faca e desferiu diversos golpes em um dos criminosos para conseguir fugir. A jovem acabou atacada por outro adolescente infrator que a afogou em um rio e lhe esfaqueou diversas vezes. Logo em seguida, o trio fugiu do local.

Após trabalho investigativo, conduzido pela 26ª DP, a PCDF conseguiu identificar os três adolescentes responsáveis pelos atos. Eles acabaram apreendidos e as apurações foram encaminhadas à Delegacia da Criança e Adolescente (DCA 2).

*Com informações Métropoles