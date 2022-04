Adolescentes suspeitos da morte de esquartejado no Iranduba são apreendidos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), cumpriu, na manhã desta quarta-feira (06/04), por volta das 8h, mandado busca e apreensão e internação provisória em nome de três adolescentes, de 15 e 16 anos, por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o delegado Raul Augusto Neto, titular da unidade policial, o crime teria ocorrido no dia 31 de dezembro de 2021, na rua Eron Bezerra, bairro Graça Lopes, naquele município, momento em que a vítima, identificada como Francisco Adriano Viana da Silva, que tinha 23 anos, conhecido como ‘Thor’, foi feito de refém pelo trio.

“A vítima era integrante de uma organização criminosa e se envolveu com a ex-companheira do líder do grupo. Em razão disso, Francisco teria recebido orientação para ir ao local mencionado, momento em que foi feito refém”, disse o delegado.

A autoridade policial informou, ainda, que a ação criminosa contou com a participação de outros indivíduos, presos em outra ocasião.

Continua depois da Publicidade

“A vítima foi esquartejada e enterrada em área de mata no mesmo local onde o crime ocorreu. No decorrer das investigações, obtivemos êxito em localizar os adolescentes, realizar as suas apreensões e elucidar este caso”, falou Raul.

Procedimentos

Os adolescentes serão transferidos à Unidade de Internação Provisória (UIP) e irão responder por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.