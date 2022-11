Advogada é atacada com golpes de tesoura por cabeleireiro enquanto era atendida

Redação AM POST

Uma advogada, identificada como Júlia Castro, foi atacada com golpes de tesoura por um cabeleireiro enquanto era atendida em um salão, em Aparecida, São Paulo.

De acordo com a advogada Júlia Castro, que foi atacada a tesouradas, o profissional gritava que precisava “enfiar a espada na serpente” enquanto lhe desferia os golpes.

Segundo a polícia, o homem fugiu do local após o ato e foi encontrado logo depois dizendo “palavras desconexas”. Para os agentes, ele estava em surto.

A vítima contou, ainda, que é cliente do cabeleireiro há um ano, com quem marcou horário na véspera do seu aniversário, que foi em outubro. Ela chegou a postar fotos do cabelo durante o serviço contratado. Mesmo depois do ocorrido, ela, que ficou com vários machucados pelo corpo, decidiu manter a celebração da nova idade.

Naquele dia, o prestador de serviços desabafou sobre o fato de a mãe estar perto da morte, visivelmente chateado. Os dois conversaram e, perto da finalização do trabalho, o homem começou a atacá-la com uma tesoura pelas costas.

Mesmo com a vítima reagindo em luta corporal contra o agressor, ele continuou desferindo os golpes, causando machucados em suas pernas. A mulher foi socorrida por vizinhos, que separaram a briga e levaram-na para um hospital.

O homem passou por exames psicológicos e foi preso por tentativa de homicídio. A advogada foi atendida e já recebeu alta.

Com informações do Diário do Nordeste*